В Мурманске прошёл I этап турнира «Кубок Норникеля - Новые надежды»

24 Мая 2018 года, 11:20

МУРМАНСК/ 24 мая/ БИ-ПОРТ – Вчера в Мурманске завершились матчи I этапа детско-юношеского футбольного турнира. Мероприятия прошли при поддержке компании «Норильский никель» и Российского футбольного союза «Кубок Норникеля - Новые надежды». В течение двух игровых дней сильнейших в двух возрастных категориях выявляли юношеские команды со всей области, а также команды девушек, 2002-2003 годов рождения.

Победителям и призёрам вручены специально изготовленные кубки и медали. Отдельно памятными наградами отмечены лучший вратарь, игрок и бомбардир. Торжественную церемонию награждения в Мурманске провели помощник генерального директора АО «Кольская ГМК», Депутат Мурманской областной думы Максим Иванов и другие.

Согласно Регламенту, чемпионки этапа из ДЮСШ №10 Мурманска и их земляки из команды «Лапландия» представят регион во втором и решающем этапе турнира, который пройдёт 5 и 6 июля в Красноярске. Главным призом для победителей всего турнира станет путёвка в летний тренировочный футбольный лагерь.

«Впечатления от турнира только положительные. Компания «Норильский никель» и «Кольская ГМК» уже на протяжении нескольких лет поддерживает футбол и сотрудничает с Российским футбольным союзом. Данный турнир является успешным дополнением уже существующих проектов и импульсом к развитию детско-юношескому футбола не только в Мурманской области и Красноярском крае, но и в масштабах страны», - рассказал помощник генерального директора АО «Кольская ГМК», Депутат Мурманской областной думы Максим Иванов.

Победители и призёры I этапа турнира «Кубок Норникеля - Новые надежды»:

Юноши 2004-2005 годов рождения:

1 место: ДЮСШ №1 г. МБУДО г. Североморск

2 место: ДЮСШ 10 г. Мурманск

3 место: СШОР г. Мончегорск

Лучший игрок: Илья Петров, ДЮСШ 1, г. Североморск

Лучший вратарь: Игорь Щербин, ДЮСШ 10, г. Мурманск

Лучший бомбардир: Кирилл Злобин, Олимп ДРОЗД-Хибины, г. Апатиты

Юноши 2002-2003 годов рождения:

1 место: «Лапландия» г. Мурманск

2 место: МБУДО ДЮСШ №1 г. Североморск

3 место: ДЮСШ 10 г. Мурманск

Лучший игрок: Даниил Шеремета, «Лапландия», г. Мурманск

Лучший вратарь: Ефим Смолин, ДЮСШ 1, г. Североморск

Лучший бомбардир: Сергей Гук, «Лапландия», г. Мурманск

Девушки 2002-2003 годов рождения:

1 место: ДЮСШ №10 г. Мурманск

2 место: СШ «Олимп» г. Апатиты

3 место: «Искра» г. Заполярный

Лучший игрок: Александра Минц, ДЮСШ 10, г. Мурманск

Лучший вратарь: Полина Морозова, Олимп, г. Апатиты

Лучший бомбардир: Анна Бородай, ДЮСШ 10, г. Мурманск