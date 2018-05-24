На Северном полюсе состоится хоккейный «матч всех звёзд»

24 Мая 2018 года, 16:55

МИР/ 24 мая/ БИ-ПОРТ — Весной 2019 года на Северном полюсе под эгидой программы ООН по окружающей среде состоится хоккейный «матч всех звезд». Спортивное мероприятие было решено провести с целью привлечения внимания к проблеме таяния арктических льдов.

Организатором матча стал легендарный российский спортсмен Вячеслав Фетисов, который на этой неделе был назначен Послом доброй воли ООН по Арктике и Антарктике. В состав команд войдут профессиональные хоккеисты, знаменитые спортсмены со всего мира, а также представители коренных народов Севера. Команды, участвующие в матче, планируют связаться по телефону с Генеральным секретарем Организации Объединенных Наций непосредственно с Северного полюса.