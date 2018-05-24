«Eurochem Cup 2018»: глава российского МИДа поприветствовал участников турнира

24 Мая 2018 года, 17:10

НОВОМОСКОВСК/ 24 мая/ БИ-ПОРТ — Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров направил приветственную телеграмму организаторам, участникам и гостям детского международного турнира по хоккею на призы МХК «Еврохим».

«За время своего существования турнир по праву утвердился в качестве настоящего праздника хоккея, собирающего в Новомосковске команды юных спортсменов из регионов России и многих зарубежных стран», - говорится в приветственном обращении.

В этом году впервые на лёд ледовой арены в Новомосковске выйдет команда из США. Её участие стало возможным благодаря деятельному участию Министерства иностранных дел России и компании «Еврохим». Ранее юных участников из-за океана напутствовал лично Александр Овечкин.

По общему мнению Кубок Еврохима давно перестал быть просто турниром: игры первенства неофициально уже называют детским Чемпионатом мира по хоккею, а его проведение вносит вклад в общие усилия по наращиванию международного спортивного движения.

«Убеждён, что нынешний турнир пройдет в дружественной атмосфере, при полном уважении общепризнанного принципа «честной игры», будет способствовать новым знакомствам и полезным контактам, а, в конечном итоге, - упрочению доверия и взаимопонимания между народами. Желаю участникам красивых побед, а организаторам и гостям — ярких впечатлений и хорошего настроения», - отмечается в телеграмме Сергея Лаврова.

Команда «Север», представляющая на кубке Еврохима Ковдорский ГОК и Мурманскую область сегодня выезжает в Новомосковск, где ей предстоит побороться за медали чемпионата. Ребята настроены решительно и только на победу.

«Би-порт» будет рассказывать о ходе Eurochem Cup 2018 в Новомосковске. Следите за спортивными новостями и болейте за наш «Север»!