Кубок Еврохима 2018: хоккейные болельщики ждут ковдорский «Север»

25 Мая 2018 года, 10:35

НОВОМОСКОВСК/ 25 мая/ БИ-ПОРТ — Поддерживать юных заполярных хоккеистов на международном турнире EuroChem Cup 2018 будут учащиеся новомосковского Лицея.

«Вам предстоит принять участие в международном детском турнире - действительно важном и волнительном деле. Вы к нему готовились и теперь самое главное - собраться духом и выложить все свои силы на льду», - написали лицеисты хоккеистам команды «Север» Ковдорского ГОКа.

Лицеисты пообещали оказывать всяческую поддержку северянам - и во время ледовых баталий, и в свободное время. «Мы мечтаем с вами побыстрее познакомиться, послушать ваши рассказы о Ковдоре, о команде, о тренировках, но самое главное - о вас самих. А мы с удовольствием проведем экскурсию по нашему городу», - обращаются учащиеся МБОУ «Лицей» к команде из Ковдора.

Напомним, команда Ковдорского ГОКа «Север» принимает участие в турнире уже в пятый раз. В этом году соперниками ковдорчан станут сверстники из России, Бельгии, Эстонии, Финляндии, Германии, Литвы, Швейцарии и США. Накануне турнира глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров направил приветственную телеграмму участникам, организаторам и болельщикам EuroChem Cup 2018, в которой пожелал честной и интересной игры.

Неофициальный детский чемпионат мира пройдет в городе Новомосковске (Тульской области), где расположено одно из предприятий МХК «Еврохим», принадлежащей Андрею Мельниченко.