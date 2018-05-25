Кубок Еврохима – 2018: в Новомосковске начался большой детский хоккей

26 Мая 2018 года, 15:50

НОВОМОСКОВСК/ 26 мая/ БИ-ПОРТ – В Ледовом дворце спорта «Юбилейный» открывается детский международный турнир по хоккею на призы МХК «Еврохим». Кубок Еврохима, или, как его называют неофициально, «детский чемпионат мира по хоккею», проводится уже в шестой раз, пять из которых – на ледовой арене Новомосковска, где расположено одно из предприятий минерально-химической компании, принадлежащей Андрею Мельниченко.

Как и прежде, в турнире 2018 года есть много нового. Например, впервые команды скрестят клюшки сразу на двух площадках – менее чем за год рядом с основным зданием ДС «Юбилейный» при финансовой поддержке МХК «Еврохим» была построена вторая ледовая арена с искусственным льдом. Общая вместимость комплекса составляет около 1000 человек. Ввод в эксплуатацию второй арены позволил значительно повысить уровень комфорта для участников соревнований. Если раньше игры начинались рано утром и заканчивались поздно вечером, то сейчас расписание стало более удобным. Кроме того, вторая арена позволила увеличить продолжительность периодов с 15 до 20 минут общего времени. Также впервые с этого года на канале EuroChem Cup на видеосервисе YouTube организована прямая трансляция матчей с обеих арен.

Впервые в истории Кубка на лёд выйдут две новые команды – череповецкая «Северсталь» и американская «Олбани Кэпиталс» из одноимённого города-побратима Тулы – столицы штата Нью-Йорк и округа Олбани.

Торжественной церемонии открытия турнира предшествовала закладка Аллеи хоккейной славы. Первым «экспонатом» Аллеи стал отпечаток ладоней легендарного хоккеиста Бориса Михайлова. Позже к нему присоединятся все участники команды Звёзд советского хоккея, которые традиционно проведут товарищеский матч с символической детской сборной мира. «Сейчас мы с вами видим уже две арены. А я знаю, что в планах у руководства поставить ещё одну «коробку». Это означает, что большее количество детей сможет заниматься ледовыми видами спорта. Только хоккеем сейчас занимается 500 человек, а сможет ещё больше», – рассказал Борис Михайлов журналистам. По мнению прославленного советского хоккеиста, слава о Новомосковском турнире гремит уже не только по всей стране, но и по всему миру. «Спорт объединяет не только взрослых, но и детей. А дети – они как губки впитывают здоровые спортивные эмоции, позитивный настрой, командный дух», – уверен Борис Михайлов.

Во время церемонии открытия и традиционного представления команд глава городской администрации Вадим Жерздев отметил, что международный детский хоккейный турнир на призы МХК «Еврохим» является своего рода изюминкой празднования Дня города – сегодня Новомосковску исполнилось 88 лет. Говоря о перспективах турнира на следующий год сити-менеджер Новомосковска выразил надежду, что традиции будут продолжены и хоккейный чемпионат состоится.

Мурманскую область на Eurochem Cup 2018 в пятый раз представляет команда «Север» Ковдорского ГОКа. Сегодня проведут первую игру группового турнира с командой «Нарва» из Эстонии. А завтра утром соперниками наших парней станут хоккеисты клуба «Ямбург» из Кингисеппа.