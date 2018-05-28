Ветераны команды «Торговый порт» победили в юбилейной хоккейной встрече

28 Мая 2018 года, 15:10

МУРМАНСК/ 28 мая - В рамках праздничной программы по случаю 80-летнего юбилея Мурманской области на арене Ледового дворца состоялся уникальный хоккейный поединок между командой Правительства Мурманской области и ветеранами Мурманского морского торгового порта.

Это была первая товарищеская встреча недавно образованной хоккейной дружины регионального Правительства. В ее состав вошли министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области Дмитрий Соснин, министр рыбного и сельского хозяйства Мурманской области Андрей Иванов, председатель Комитета по развитию информационных технологий и связи Мурманской области Тимур Лапин, командующий Северным флотом, адмирал Николай Евменов.

Добавил интриги этому поединку тот факт, что генеральный директор Мурманского морского торгового порта Александр Масько, давно и серьезно увлекающийся игрой в русский хоккей, по-джентельменски решил усилить команду областного правительства, а не выступать в составе опытной и сыгранной дружины «Торгового порта».

Хоккейный матч получился на редкость зрелищным и напряженным. Основное время встречи закончилось вничью 4:4. Победитель определился в серии штрафных бросков – буллитов. Здесь удача оказалась на стороне «Торгового порта». 5:4 в пользу портовиков – таков окончательный итог этой замечательной игры! Поздравляем всех ее участников, а также всех жителей Кольского Заполярья с 80-летием Мурманской области, которое отмечается сегодня, 28 мая!