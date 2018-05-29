Кубок Еврохима 2018: Ковдорский «Север» стал бронзовым призёром турнира

29 Мая 2018 года, 13:00

НОВОМОСКОВСК/ 29 мая/ БИ-ПОРТ – В городе Новомосковске, где расположено одно из предприятий МХК «Еврохим», принадлежащей Андрею Мельниченко, завершается детский международный турнир по хоккею. Команду Мурманской области на этом неофициальном детском чемпионате мира по хоккею представляет ХК «Север» из Ковдора.

Сейчас на льду ещё кипят финальные баталии (играют местная команда «Виктория» и «Клайпеда» из Литвы), а ближе к обеду состоится гала-матч между командой Звёзд советского хоккея и детской сборной мира.

Команда Ковдорского ГОКа «Север» в этом году продемонстрировала отличную игру. Уже на старте турнира она обыграла двух своих соперников по группе, обеспечив себе выход в четвертьфинал. К сожалению, наш хоккеисты «запнулись» на местных игроках, но к битве за третье место они подготовились и победили соперников из Финляндии (команду «Эспоо Блюз»). Кстати, первый Кубок Еврохима проходил именно в Финляндии, в котором принимали участие всего четыре команды. Сегодня в EuroChem Cup играют 12 команд из восьми стран мира. В том году впервые в турнире принимали участие хоккеисты из США. Как удалось выяснить «Би-порту», в ближайшие часы планируется встреча тренера американской команды «Олбани Кэпиталс» с председателем совета директоров «Еврохима» Дмитрием Стрежневым.