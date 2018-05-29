Команда МРСК Северо-Запада, за которую на хоккейном турнире ПАО «Россети» выступает представитель Колэнерго, одержала первую победу

29 Мая 2018 года, 14:50

ЧЕРЕПОВЕЦ/ 29 мая/ БИ-ПОРТ - В городе Череповце Вологодской области стартовал хоккейный турнир среди дочерних компаний ПАО «Россети». Побороться за главный приз приехали 7 сборных команд энергетиков со всей страны: «МРСК Сибири», «МРСК Северо-Запада», «Тюменьэнерго», «МРСК Центра и Приволжья», «МОЭСК» и «МРСК Центра».

За команду МРСК Северо-Запада выступает представитель «Колэнерго» - электромонтер оперативно-выездной бригады Печенгской группы подстанций ПО «Северные электрические сети» Олег Усков.

В торжественной церемонии открытия турнира принял участие Дед Мороз из Великого Устюга. Он приветствовал хоккеистов и гостей турнира.

«Считаю, что хоккей — это мужественная игра, которая требует целеустремленности, силы воли, единства и взаимопомощи в команде, поэтому буду внимательно следить за каждой командой и пусть победит сильнейший!», - сказал Дед Мороз.

В соответствии с регламентом соревнований 28 и 29 мая команды проводят матчи группового этапа. В первой игре с хоккеистами МРСК Сибири команда МРСК Северо-Запада одержала победу со счетом 5:2.

30 мая станут известны команды-призёры и обладатель кубка победителя турнира.

Турнир по хоккею среди дочерних компаний ПАО «Россети» проводится второй раз. В прошлом году в Твери команда МРСК Северо-Запада стала обладателем серебряных медалей.

Онлайн-трансляция матчей, новости и фотографии с ледовых площадок, а также информация о командах опубликованы на портале – дневнике турнира.