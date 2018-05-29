В Мурманской области завершился хоккейный сезон

МУРМАНСК/ 29 мая/ БИ-ПОРТ – 26 мая в Ледовом дворце Мурманска состоялся международный хоккейный турнир. Игра была посвящена 80-летию Мурманской области и стала последней в сезоне 2017/2018.
Открывал соревнования гала-матч между командами Правительства региона и ветеранов спорта Мурманской области. Сильнейшего выявила серия буллитов- победили ветераны спорта с перевесом в одну шайбу.
Во втором матче сборная Мурманской области со счетом 10:1 разгромила сборную трёх Скандинавских стран: Швеции, Финляндии и Норвегии.
Все участники турнира по итогам соревнований были награждены памятными медалями и кубками.