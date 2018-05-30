В Североморске состоится «Детский велозаезд»

30 Мая 2018 года, 19:17

СЕВЕРОМОРСК/ 30 мая/ БИ-ПОРТ – В Североморске пройдёт городской массовый проект «Детский велозаезд», посвящённый Дню защиты детей.

Соревнования для начинающих велолюбителей в возрасте от года до десяти лет пройдут 3 июня на Центральном стадионе морской и физической подготовки. В проекте можно участвовать как индивидуально, так и семьей, группой.

В программе мероприятий начало регистрации в 10:00 и старт заездов в 11:00. При себе детям необходимо иметь средство передвижения (велосипед или самокат), а также обязательно наличие шлема и защиты. Участников городского массового проекта «Детский велозаезд» ждут призы от отдела молодежи, физической культуры и спорта администрации ЗАТО Североморск.