Юных северян приглашают бесплатно искупаться в День защиты детей

31 Мая 2018 года, 10:04

МУРМАНСК/ 31 мая/ БИ-ПОРТ – В день защиты детей в бассейне городского спортивного центра «Авангард» юных мурманчан ждут на сеансы бесплатного плавания. Детям до 12 лет нужно иметь при себе медицинскую справку. Кроме того ребят обязательно должны сопровождать взрослые.

«Приглашаем всех желающих 1 июня в большую чашу нашего бассейна. Ждём как постоянных посетителей, так и новичков. Плавание прекрасно укрепляет организм, а также позволит плавно подготовиться к курортному сезону», – рассказал директор городского спортивного центра «Авангард» Сергей Негода.

АГМ