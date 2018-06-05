В рамках эстафеты «Заполярный рубеж» северяне преодолеют 20 препятствий

05 Июня 2018 года, 16:07

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 5 июня/ БИ-ПОРТ – На Северном флоте разработан новый маршрут для проведения военно-спортивной эстафеты «Заполярный рубеж». В эстафете может принять участие любая команда, состоящая из совершеннолетних граждан России, которые не имеют ограничений по медицинским показателям.

Для «Заполярного рубежа» запланировано оборудовать многофункциональную трассу протяжённостью пять километров. По маршруту состязаний предусмотрено соорудить 20 искусственных препятствий, схемы которых разработаны и получили свои оригинальные названия. «Под перекрёстным огнём» – переползание под сеткой через грязь, «Резиновый берег» – покорение вершины из автомобильных шин, «Сквозь огонь, воду и железную сетку» – полоса препятствий.

Не менее интересные наименования получат и другие преграды, спуски, заболоченные участки, веревочные городки, стены, трамплины. Их назовут «Азы спецназа», «Прыжок Исинбаевой», «Бегом по шпалам», «Неприступная высота», «Ты не пройдёшь!», «Северный кенгуру», «По уши в грязи», «Эльбрусская возвышенность» и другие.

Военно-патриотическая акция «Заполярный рубеж» впервые будет проведена на территории Минобороны России, расположенной в районе посёлка Кильдинстрой Мурманской области.