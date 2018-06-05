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Марлен Нусупбеков:

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Максим Шишаев
Максим Шишаев:

Об одной из наиболее крупных и значимых составляющих программы развития опорного университета – развитии научной деятельности – мы поговорили с проректором по стратегическому развитию МАГУ, доктором технических наук, профессором РАН и главным научным сотрудником Института информатики и математического моделирования КНЦ РАН Максимом Геннадьевичем Шишаевым

Марина Мокану
Марина Мокану:

Как устроена служба клиентской поддержки лидера индустрии, с какими вопросами обращаются люди и почему всегда нужно быть в форме. Об этом – Марина Мокану, главный специалист службы поддержки TeleTrade

Мурад Абакаров
Мурад Абакаров:

Как мобильный телефон за 45 лет изменил всю нашу жизнь, когда роботы станут абонентами мобильных операторов, куда пропала агрессивность компании Tele2 и как Big Data помогает разрабатывать персональные тарифы. Об этом и многом другом «Би-порту» рассказал директор мурманского филиала Tele2 Мурад Абакаров

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Марина Ковтун:

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Главная » Спорт » В рамках эстафеты «Заполярный рубеж» северяне преодолеют 20 препятствий
 
 
 
 
05 Июня 2018 года, 16:07

В рамках эстафеты «Заполярный рубеж» северяне преодолеют 20 препятствий


МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 5 июня/ БИ-ПОРТ – На Северном флоте разработан новый маршрут для проведения военно-спортивной эстафеты «Заполярный рубеж». В эстафете может принять участие любая команда, состоящая из совершеннолетних граждан России, которые не имеют ограничений по медицинским показателям.

Для «Заполярного рубежа» запланировано оборудовать многофункциональную трассу протяжённостью пять километров. По маршруту состязаний предусмотрено соорудить 20 искусственных препятствий, схемы которых разработаны и получили свои оригинальные названия. «Под перекрёстным огнём» – переползание под сеткой через грязь, «Резиновый берег» – покорение вершины из автомобильных шин, «Сквозь огонь, воду и железную сетку» – полоса препятствий.

Не менее интересные наименования получат и другие преграды, спуски, заболоченные участки, веревочные городки, стены, трамплины. Их назовут «Азы спецназа», «Прыжок Исинбаевой», «Бегом по шпалам», «Неприступная высота», «Ты не пройдёшь!», «Северный кенгуру», «По уши в грязи», «Эльбрусская возвышенность» и другие.

Военно-патриотическая акция «Заполярный рубеж» впервые будет проведена на территории Минобороны России, расположенной в районе посёлка Кильдинстрой Мурманской области.

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