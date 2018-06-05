В Ловозеро пройдут «Саамские игры»

05 Июня 2018 года, 18:55

ЛОВОЗЕРО/ 5 июня/ БИ-ПОРТ – В Ловозеро 10 июня состоится XXXIII традиционный районный праздник «Саамские игры». Гостей мероприятия ждёт захватывающая спортивная программа, которая включает в себя соревнования, основанные на особенностях традиционного уклада жизни саамов. Все желающие смогут попробовать свои силы в метании камня, аркана, копья и стрельбе из арбалета.

Представительницы прекрасного пола смогут сыграть в женский саамский футбол, в который играют мячом, сшитым из шкуры оленя и набитым его шерстью. В концертной программе примут участие саамская фольклорная группа «Елле» и народный самодеятельный коллектив коми фольклорный ансамбль «Ижма». На выставке-ярмарке «Город мастеров» мастера декоративно-прикладного творчества представят традиционные предметы одежды, украшения из оленьего меха, сувениры.

Программа праздника включает в себя проведение спортивных соревнований, работу интерактивных и игровых площадок (дерево желаний, рыбалочка, детский саамский футбол, кольцеброс, метание аркана на рога, перетягивание каната, прыжки через нарты, мастер-класс по изготовлению саамского мячика). Также в рамках «Саамских игр» будет работать уличная фотогалерея «Самь ялл сумь» («Мелодия саамской жизни») и пройдёт конкурс мастерства по вязанию на спицах.

Мероприятие стало визитной карточкой Ловозерского района и неотъемлемой частью его культурной жизни. Впервые праздник состоялся 1985 году по инициативе саамского писателя, переводчика, общественного деятеля Александры Антоновой и с тех пор проводится ежегодно.