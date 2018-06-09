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Сари
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Главная » Спорт » В Мурманске прошли соревнования регионального отделения «Динамо» по плаванию
 
 
 
 
11 Июня 2018 года, 11:13

В Мурманске прошли соревнования регионального отделения «Динамо» по плаванию


МУРМАНСК/ 11 июня/ БИ-ПОРТ - В Мурманске по программе ежегодной комплексной Спартакиады прошло лично-командное первенство Мурманского регионального отделения ОГО ВФСО «Динамо». Всего в состязаниях приняли участие более 60 участников из 13 коллективов физической культуры, в том числе представители Главного управления МЧС России по Мурманской области.

В соответствии с положением о соревнованиях в зачете команды учитывались лучшие результаты состязаний среди женщин и мужчин трех возрастных категорий.

В личном зачете первенства МРО ОГО ВФСО «Динамо» на дистанции 100 метров в возрастной категории 40 лет и старше среди мужчины второе место завоевал представитель пожарно-спасательных структур Владимир Дегелев.

 
 
 
 
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