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Главная » Спорт » В России стартует Чемпионат Мира по футболу 2018
 
 
 
 
13 Июня 2018 года, 12:29

В России стартует Чемпионат Мира по футболу 2018


РОССИЯ/ 13 июня/ БИ-ПОРТ - Уже завтра в 18:00 по Московскому времени будет дан первый свисток в первом матче группового этапа Чемпионата Мира по футболу 2018. Он будет проходить в Москве на стадионе Лужники, где команда России встретит сборную Саудовской Аравии, которая впервые за 12 лет сумела пройти отборочный этап на Чемпионат Мира. Также из опыта прошлых лет известно, что «Зелёные соколы», так называют команду иностранных гостей, лишь в 1994 году сумели выйти в 1/8 финала, что является лучшим достижением этой сборной на мундиалях.

Таким образом, не совсем удачные выступления сборной Саудовской Аравии на ЧМ предыдущих лет могут прогнозировать победу команды России в её первом матче группового этапа.

Всего в групповом этапе Чемпионата Мира 2018 примут участие 32 команды в составе 8 групп. Сборная России расположилась в группе А вместе с командами Саудовской Аравии, Египта и Уругвая. Победитель прошлого Чемпионата, проходившего в 2014 году, сборная Германии находится в группе F, вместе с командами Мексики, Швеции и Южной Кореи.

Полный список всех матчей группового этапа ЧМ-2018 приведён ниже:

Группа A 14.06.2018, 18:00 Россия – Саудовская Аравия

Группа A 15.06.2018, 15:00 Египет – Уругвай

Группа B 15.06.2018, 18:00 Марокко – Иран

Группа B 15.06.2018, 21:00 Португалия – Испания

Группа C 16.06.2018, 13:00 Франция – Австралия

Группа D 16.06.2018, 16:00 Аргентина – Исландия

Группа C 16.06.2018, 19:00 Перу – Дания

Группа D 16.06.2018, 22:00 Хорватия – Нигерия

Группа E 17.06.2018, 15:00 Коста-Рика – Сербия

Группа F 17.06.2018, 18:00 Германия – Мексика

Группа E 17.06.2018, 21:00 Бразилия – Швейцария

Группа F 18.06.2018, 15:00 Швеция – Южная Корея

Группа G 18.06.2018, 18:00 Бельгия – Панама

Группа G 18.06.2018, 21:00 Тунис – Англия

Группа H 19.06.2018, 15:00 Колумбия – Япония

Группа H 19.06.2018, 18:00 Польша – Сенегал

Группа A 19.06.2018, 21:00 Россия – Египет

Группа B 20.06.2018, 15:00 Португалия – Марокко

Группа A 20.06.2018, 18:00 Уругвай – Саудовская Аравия

Группа B 20.06.2018, 21:00 Иран – Испания

Группа C 21.06.2018, 15:00 Дания – Австралия

Группа C 21.06.2018, 18:00 Франция – Перу

Группа D 21.06.2018, 21:00 Аргентина – Хорватия

Группа E 22.06.2018, 15:00 Бразилия – Коста-Рика

Группа D 22.06.2018, 18:00 Нигерия – Исландия

Группа E 22.06.2018, 21:00 Сербия – Швейцария

Группа G 23.06.2018, 15:00 Бельгия – Тунис

Группа F 23.06.2018, 18:00 Южная Корея – Мексика

Группа F 23.06.2018, 21:00 Германия – Швеция

Группа G 24.06.2018, 15:00 Англия – Панама

Группа H 24.06.2018, 18:00 Япония – Сенегал

Группа H 24.06.2018, 21:00 Польша – Колумбия

Группа A 25.06.2018, 17:00 Уругвай – Россия

Группа A 25.06.2018, 17:00 Саудовская Аравия – Египет

Группа B 25.06.2018, 21:00 Иран – Португалия

Группа B 25.06.2018, 21:00 Испания – Марокко

Группа C 26.06.2018, 17:00 Дания – Франция

Группа C 26.06.2018, 17:00 Австралия – Перу

Группа D 26.06.2018, 21:00 Нигерия – Аргентина

Группа D 26.06.2018, 21:00 Исландия – Хорватия

Группа F 27.06.2018, 17:00 Южная Корея – Германия

Группа F 27.06.2018, 17:00 Мексика – Швеция

Группа E 27.06.2018, 21:00 Сербия – Бразилия

Группа E 27.06.2018, 21:00 Швейцария – Коста-Рика

Группа H 28.06.2018, 17:00 Япония – Польша

Группа H 28.06.2018, 17:00 Сенегал – Колумбия

Группа G 28.06.2018, 21:00 Англия – Бельгия

Группа G 28.06.2018, 21:00 Панама – Тунис

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