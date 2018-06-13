Юные мурманчане приняли участие в Всероссийском юношеском турнире по греко-римской борьбе в Бахчисарае

13 Июня 2018 года, 15:24

МУРМАНСК/ 13 июня/ БИ-ПОРТ - В Бахчисарае в честь Дня России прошёл в 17-й раз Всероссийский юношеский турнир по греко-римской борьбе памяти мастера спорта СССР, воспитанника бахчисарайской школы борьбы, капитана милиции Николая Мокану.

Всего в соревнованиях приняли участие 123 борца из разных регионов страны.

Победителем в весовой категории «до 66 килограмм» стал мурманчанин Егор Норицын.

Отмечается, что всего в числе призеров соревнований оказались представители 14 команд, 2005-2006 года рождения. Все они награждены кубками, медалями, дипломами и памятными подарками.

Также, параллельно турниру памяти Николая Мокану прошло Открытое первенство Бахчисарайского района по греко-римской борьбе в двух возрастных категориях 2001-2003 и 2007-2009 года рождения. В нём приняли участие 75 спортсменов, среди которых были разыграны семь комплектов наград.

С подробным списком призёров турнира и первенства можно ознакомиться по ссылкам.

Почетными гостями соревнований были первый заместитель министра спорта Крыма Олег Голинач, председатель Бахчисарайского райсовета Рефат Дердаров, глава администрации Бахчисарая Александр Трянов и другие представители администрации.

Фото: Федерация спортивной борьбы Республики Крым