Стали известны результаты первенства регионального отделения «Динамо» по плаванию

13 Июня 2018 года, 16:38

МУРМАНСК/ 13 июня/ БИ-ПОРТ — Как ранее сообщалось, в Мурманске по программе ежегодной комплексной Спартакиады прошло лично-командное первенство Мурманского регионального отделения ОГО ВФСО «Динамо». Всего в состязаниях приняли участие более 60 участников из 13 коллективов физической культуры .

По результатам личного зачёта первенства МРО ОГО ВФСО «Динамо» на дистанции 100 метров среди мужчин лучшие результаты в трёх возрастных группах показали:

Мужчины до 35 лет:

1-е место — Павел Епифановский (УФСИН России по Мурманской области)

2-е место — Виталий Мусиенко (УФСИН России по Мурманской области)

3-е место — Сергей Макаренко (КФК-14)

Мужчины 35–39 лет:

1-е место — Александр Архипов (КФК-8)

2-е место — Роман Попов (Мурманская таможня)

3-е место — Алексей Ветчинов (УМВД России по Мурманской области)

Мужчины 40 лет и старше:

1-е место — Александр Сычев (КФК-14)

2-е место — Владимир Дегелев (ГУ МЧС России по Мурманской области)

3-е место — Андрей Дупляков (КФК-8)