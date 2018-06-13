Подведены итоги турнира по стритболу в Североморске

СЕВЕРОМОРСК/ 13 июня/ БИ-ПОРТ – Подведены итоги открытого городского турнира по баскетболу 3х3 (стритбол), посвящённого Дню России. Соревнования прошли 10-12 июня 2018 года в физкультурно-оздоровительном комплексе «Старт». На протяжении четырёх часов стритболисты выясняли, кто будет лучшим среди мужчин, девушек, юношей, а также кто станет лучшим снайпером по трёхочковым и штрафным броскам.
Среди мужских команд первое место занял «Ураган», вторыми стали «Северные медведи», бронза у «Ветеранов». У девушек места распределились следующим образом: первое место у «Морошки», второе - у «Соколов», третье - у «Феникса».
Среди юношей «золото» взяла «Кобра», «серебро» - «КБК», «бронзу» - «Феникс».
Лучшие штрафные из десяти бросков сделали:
Анна Прудникова - восемь попаданий (девушки);
Егор Серьга - семь попаданий (юноши);
Игорь Трофимов - девять попаданий (мужчины).
Лучшие трёхочковые попадания за одну минуту принадлежат:
Александра Венцель - восемь попаданий (девушки);
Иван Юдин - 10 попаданий (юноши);
Николай Мак-Гинес - 16 попаданий (мужчины).