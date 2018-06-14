В Мурманске появится новая спортивная площадка

14 Июня 2018 года, 15:54

МУРМАНСК/ 14 июня/ БИ-ПОРТ — В Мурманске во дворе средней общеобразовательной школы №18 начались работы по обустройству детской игровой зоны. Она будет рассчитана на детей младшего возраста.

В настоящий момент рабочие закончили асфальтирование, ведутся работы по установке игрового и спортивного инвентаря. На объекте появится современное искусственное покрытие, будут установлены скамейки и урны. Стоит отметить, что при выборе оборудования учитывается в первую очередь функциональность и безопасность.

«В шаговой доступности расположены жилые дома и на площадке смогут заниматься все юные жители района», - рассказал председатель комитета по образованию администрации города Мурманска Василий Андрианов.

На сегодняшний день в Мурманске обновлены более 110 детских и спортивных площадок - с искусственным всепогодным покрытием и тренажерами на базе школ и гимназий, во дворах и скверах во всех округах города.

АГМ