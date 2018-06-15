В Хибинах пройдет ночной арктический горный пробег

15 Июня 2018 года, 13:34

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 15 июня/ БИ-ПОРТ — Открылась регистрация участников ночного арктического горного легкоатлетического пробега «Солнечные ночи», который состоится 13-15 июля в Мурманской области. В этом году соревнования пройдут в формате спортивного уикенда для профессионалов и любителей. Об этом «Би-порту» сообщили в пресс-службе администрации Кировска.

«Мы приняли решение провести «Солнечные ночи» в формате приключенческого уикенда. Помимо главного забега, в мероприятие включены полумарофон и забег «Солнечные ночи. Lite», протяженностью 4 км», – рассказал глава Кировска Владимир Дядик.

Соревнования проходят в ночное время в условиях полярного дня, когда солнце круглые сутки не заходит за горизонт. Основной пробег состоится на дистанции протяженностью 10,42 км, которая проходит по извилистой дороге в подъем с перепадом высоты 800 метров.

Полумарафон состоится на автодороге Апатиты – аэропорт «Хибины», которую специально перекроют для проведения соревнований. Участники забега «Солнечные ночи. Lite» финишируют неподалеку от одного из кулуаров на склоне горы Айкуайвенчорр.

В дни праздника бега участников и гостей соревнований ждут экскурсионные подъемы по канатной дороге в Кировске, практики йоги и горные походы. Организаторы ожидают, что в мероприятиях уикенда примут участие более 500 спортсменов и любителей здорового образа жизни.