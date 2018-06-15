Воспитанник «ДРОЗД-Хибины» получил почётное право вынести флаг ФИФА на Чемпионате мира по футболу-2018

15 Июня 2018 года, 16:00

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ/ 15 июня/ БИ-ПОРТ - Воспитанник детско-юношеского движения «Детям России – образование, здоровье, духовность - ДРОЗД» из Хибин получил почётное право вынести флаг ФИФА на Чемпионате мира по футболу-2018. Это важное событие в жизни юного футболиста произойдёт в день его рождения.

Юный апатитчанин Виктор Скрябин – воспитанник футбольной секции «ДРОЗД-Хибины» выйдет на игровое поле в Санкт-Петербурге перед матчем Россия – Египет. После завершения предматчевой церемонии флагоносцы займут место в почетной гостевой трибуне. Также им подарят комплект спортивной формы с символикой ФИФА и чемпионата мира 2018 г.

Виктор – один из 319 флагоносцев ФИФА на Чемпионате мира по футболу-2018 и единственный представитель Мурманской области. Он получил это право как победитель конкурса на лучшую футбольную историю: Виктор занимается футболом с пяти лет, и это для него не просто увлечение, а большая и значимая часть жизни. Юный спортсмен и его друзья по команде даже зимой предпочитают тренироваться на улице. Но только если температура не опускается ниже 15 градусов – тогда команда продолжает занятия в теплом зале детско-юношеской спортивной школы в заполярных Апатитах.

Секция футбола в апатитской ДЮСШ входит в детско-юношеское движение «Детям России – образование, здоровье, духовность - ДРОЗД», созданное «ФосАгро» 15 лет назад по инициативе заместителя председателя Совета директоров компании Андрея Г. Гурьева. Приоритетная задача движения - обеспечение высокого качества образования, повышение эффективности физкультурно-оздоровительной работы в образовательных учреждениях, формирование физически здорового, всесторонне образованного, духовно развитого подрастающего поколения.

В городах присутствия «ФосАгро» созданы центры «ДРОЗД», работают спортивные школы и секции по различным направлениям: плавание, волейбол, баскетбол, художественная гимнастика, шахматы, легкая атлетика, футбол, хореография, бокс, полиатлон, лыжи.

Разработанная и внедрена в городах присутствия «ФосАгро» методика и система поддержки развития детского здравоохранения и спорта была одобрена на конференции, проведенной под эгидой Совета Федерации РФ в 2003 г., после которой детско-юношеское движение «Детям России – образование, здоровье, духовность - ДРОЗД» приобрело всероссийский масштаб.

На постоянной основе в секциях «ДРОЗД» занимаются около 5 тысяч детей, а ежегодно в мероприятиях движения принимают участие почти 30 тысяч детей со всей России. Среди воспитанников движения «ДРОЗД» шесть победителей соревнований международного уровня, 18 победителей всероссийских соревнований, 24 мастера спорта, 129 кандидатов в мастера спорта.