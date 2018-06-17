Немецкий юрист Фальк Тишендорф планирует переплыть Кандалакшский залив

18 Июня 2018 года, 12:50

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 18 июня/ БИ-ПОРТ - Немецкий юрист Фальк Тишендорф 22-23 июня планирует пересечь Кандалакшский залив в рамках проекта «Переплывая Россию». Протяжённость дистанции в Кандалакшском заливе составит 60 км, преодолевать её пловец будет и ночью.

Проект представлен не только спортивной составляющей, но и благотворительной акцией «Добрая вода». Небольшим школам в отдаленных регионах страны оказывается материальная помощь: переоборудование спортзалов, оснащение их спортивным инвентарем, обновление и расширение школьных библиотечных фондов. При содействии партнеров проекта – компаний «ВИЛО РУС» и «Фишер» – адресатами помощи станут учреждения образования и культуры в Кандалакшском и Терском районах.

На счету спортсмена уже четыре переплытые реки – Волга, Енисей, Лена и Обь, а также Ладожское озеро. В планах – Байкал, Онежское и Телецкое озера, Енисей в приарктических широтах и водные пространства Дальнего Востока.