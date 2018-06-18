Апатитские школьники выступили на соревнованиях по шашкам в Краснодарском крае

18 Июня 2018 года, 16:55

МУРМАНСК/ 18 июня/ БИ-ПОРТ - В Краснодарском крае завершился финальный этап Всероссийских соревнований «Чудо-шашки» среди школьников. Состязания принимал посёлок Лоо, неподалёку от города Сочи.

Всего на соревнования было завялено 29 команд из 23 регионов страны. Ребята из апатитской школы №15, воспитанники Дома детского творчества имени академика А.Е. Ферсмана Владимир Максимов, Екатерина Шекунова, Михаил Ромашев, Тимофей Соколов представляли на состязаниях Мурманскую область.

Северная команда показала лучший результат за всю историю участия в этих соревнованиях. Лучших участников определяли по швейцарской системе в 10 туров. Команда Заполярья заняла 12 место в турнирной таблице.

В личном зачете Владимир Максимов стал серебряным призером, набрав 7.5 очков из 10 возможных. Он завоевал второе место и в молниеносной игре.