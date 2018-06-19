В Ленинском округе появится новый спортивный объект

19 Июня 2018 года, 13:38

МУРМАНСК/ 19 июня/ БИ-ПОРТ - Во дворе дома №26 корпус 3 по улице Аскольдовцев началось строительство спортивно-игрового комплекса.

«Согласно проекту здесь будет обустроена универсальная площадка для игры в волейбол, баскебол и мини-футбол, зона для занятия воркаутом с турниками, брусьями и рукоходами», – рассказал директор городского спортивного центра «Авангард» Сергей Негода.

Также на территории комплекса появится детская площадка с качелями, каруселями, горками, песочницей и уличные тренажеры. Проектом предусмотрена укладка травмобезопасного покрытия, установка освещения, скамеек и урн.

Следить за сохранностью оборудования и обслуживать объект будут специалисты городского спортивного центра «Авангард».

АГМ