Учреждения Мурманской области не отчитались перед Комитетом по физической культуре и спорту

20 Июня 2018 года, 11:24

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 20 июня/ БИ-ПОРТ – Прокуратура Мончегорска провела проверку исполнения спортивными федерациями города требований законодательства в сфере физической культуры и спорта несовершеннолетних. В ходе проверки Мурманского регионального отделения «Всероссийской федерации самбо» и Региональной Общественной Организации «Федерация мотоциклетного спорта Мурманской области» выявлены нарушения. Учреждения вовремя не предоставляли в Комитет по физической культуре и спорту Мурманской области отчётность.

Проверка показала, что вопреки требованиям законов, отчётов о своей деятельности МРООФ-СОО «ВФС» и РОО «ФМСМО» представили отчёт о своей деятельности в Комитет лишь по истечении четырёх месяцев с установленного срока. С целью устранения нарушений и их дальнейшего недопущения прокуратурой города в организации внесены представления. Рассмотрение представлений контролируется прокуратурой города.