В Карелии пройдёт легендарное ралли «Белые ночи 2018»

20 Июня 2018 года, 20:30

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ/ 20 июня/ БИ-ПОРТ — В Республике Карелия 22-23 июня будет проводится ралли «Белые ночи 2018». Соревнования имеют статус четвёртого этапа Чемпионата России по классическому ралли и пятого этапа Чемпионата Северо-Западного федерального округа, а также являются финалом Кубка Республики Карелия.

Сами организаторы отмечают, что уникальные трехмерные дороги Карелии – это проверка на прочность не только автомобилей, но и профессиональных способностей пилотов и их штурманов.

Также в рамках этапа Чемпионата России пройдет монокубок LADA Rally Cup. Спортсмены будут бороться за новый автомобиль LADA в равных условиях на автомобилях Kalina NFR. На данный момент в монокубке принимает участие более 30 гонщиков. Всего ожидается около 80 экипажей из разных регионов России, среди которых сильнейшие спортсмены страны.

Протяженность трассы составляет 369 км, 123 км из которых – это дистанция 12 спецучастков.

Специально для всех болельщиков Кубка создатель LADA Rally Cup организует фан-зоны. Их координаты на трассе будут известны перед гонкой в социальных сетях на страницах организатора.