На стадионе мурманской школы спортсмены занимались воркаутом

21 Июня 2018 года, 13:42

МУРМАНСК/ 21 июня/ БИ-ПОРТ – Сегодня на обновлённом стадионе у школы №20 состоялись показательные выступления спортсменов, занимающихся воркаутом (уличной гимнастикой). Традиционное мероприятие проводится с целью популяризации уличного спорта. Молодые люди продемонстрировали, как можно заниматься на снарядах и привести себя в форму абсолютно бесплатно.

«С появлением в Мурманске современных спортивных площадок, спорт на свежем воздухе становится все более популярным у молодежи. Сегодняшнее мероприятие только подтверждает это. Поэтому так важно, чтобы в городе подобные спортивные объекты продолжали строиться, создавались еще более комфортные условия для здорового досуга молодежи», – отметил директор муниципального автономного учреждения молодежной политики «Дом молодежи» Леонид Мостовой.

За последние несколько лет городские власти построили более 110 спортивных и детских площадок с искусственным всепогодным покрытием и тренажерами на базе школ и гимназий, во дворах и скверах во всех округах Мурманска. Кроме того, у спортсменов появилась возможность не только качественно тренироваться, но и организовывать соревнования.

«Центр гражданско-патриотического воспитания совместно с молодёжным объединением «Уличный спорт» регулярно проводят показательные выступления, а также состязания по воркауту. Уже 8 июля пройдут открытые городские соревнования по уличному спорту», – рассказала заместитель директора муниципального учреждения «Объединение молодежных центров» Анна Морозова.

АГМ