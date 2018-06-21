Осуждённые мурмашинской колонии состязались в силовом троеборье

21 Июня 2018 года, 18:42

МУРМАШИ/ 21 июня/ БИ-ПОРТ - В колонии №18 посёлка Мурмаши Мурманской области прошёл турнир по классическому силовому троеборью среди осужденных, занимающихся тяжелой атлетикой в спортивной секции учреждения.

Председателем жюри состязаний выступал президент Федерации пауэрлифтинга и силового экстрима Мурманской области Андрей Родичев.

На манеж вышли 11 спортсменов, которые состязались в четырёх весовых категориях: до 70 кг, до 80 кг, до 90 кг, и супертяжёлая - свыше 90 кг.

Участники могли сделать по три попытки в каждом из трёх упражнений: приседании, жиме лёжа и становой тяге. Победители и призёры в весовых категориях определялись по сумме набранного веса в упражнениях.

Соревнования собрали более 50 болельщиков-осуждённых, которые пришли посмотреть на состязания и поболеть за товарищей.

В результате силового турнира осужденным, завоевавшим призовые места, были вручены кубки, почётные грамоты и сладкие призы.