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Жизнь в Мурманске


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Главная » Спорт » Стали известны результаты Streetball Murmansk 2018
 
 
 
 
25 Июня 2018 года, 09:45

Стали известны результаты Streetball Murmansk 2018


МУРМАНСК/ 25 июня/ БИ-ПОРТ - В рамках празднования Дня молодежи в минувшее воскресенье в Мурманске состоялись соревнования по уличному баскетболу Streetball Murmansk 2018. Открыл соревнования заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска Игорь Морарь. В своем выступлении он отметил, что соревнования по стритболу на День молодежи стали традицией и проводятся с 90-х годов.

«День молодежи в Мурманске это прекрасное проявление молодежной самоорганизации, когда молодые люди сами определяют какие площадки и активности должны быть на празднике и сами их же и организовывают, а комитет по соц. поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи им в этом помогает», - сказал Игорь Морарь. Необходимо отметить, что Игорь Морарь из личных средств оказал помощь в организации турнира.

3 2

В результате соревнований победителями стали:

Дивизион юноши 13-15:

1 место – Block party

2 место – White migos

3 место – 2Loma

Лучший игрок – Тимохин Илья (lock party)

Дивизион юноши 16-18:

1 место – ACE

2 место – KoBra

3 место – Street Family

Лучший игрок – Мамышев Анатолий (ACE)

Дивизион мужчины 19-24:

1 место – Кольский район

2 место – Мигреса

3 место – За себя и за Сашку

Лучший игрок – Меньшиков Владимир (Мигреса)

Дивизион мужчины 25+:

1 место – X-Fit

2 место – Северные Медведи

3 место – СЗИФ МГЭУ

Лучший игрок – Тимощук Илья (X-Fit)

Дивизион девушки 19+:

1 место – NAGATA

2 место – СШОР №8

3 место – X-Fit

Лучший игрок – Люкшина Тамара (СШОР №8)

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  • Какое будущее у страны, если достаточно прочитать названия команд ни одного русского слова, всё на манер и в угоду западу. Нет, конечно, не стоит плодить Спартаки и Авангарды, но есть множество названий красивых и идентифицирующих молодёжь как здоровую и сильную из Мурманской области. Мероприятие хорошее, только опять перекрыли всю центральную часть города. По секрету скажу, общался с работниками ГИБДД ,стоящими на перекрытии, так вот их мнение такое"зае али уже с этими праздниками на Пяти углах". Например пустует футбольное поле у Лапландии, там уместно и никому не мешает
 
 
 
 
 
 
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