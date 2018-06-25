Стали известны результаты Streetball Murmansk 2018

25 Июня 2018 года, 09:45

МУРМАНСК/ 25 июня/ БИ-ПОРТ - В рамках празднования Дня молодежи в минувшее воскресенье в Мурманске состоялись соревнования по уличному баскетболу Streetball Murmansk 2018. Открыл соревнования заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска Игорь Морарь. В своем выступлении он отметил, что соревнования по стритболу на День молодежи стали традицией и проводятся с 90-х годов.

«День молодежи в Мурманске это прекрасное проявление молодежной самоорганизации, когда молодые люди сами определяют какие площадки и активности должны быть на празднике и сами их же и организовывают, а комитет по соц. поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи им в этом помогает», - сказал Игорь Морарь. Необходимо отметить, что Игорь Морарь из личных средств оказал помощь в организации турнира.

В результате соревнований победителями стали:

Дивизион юноши 13-15:

1 место – Block party

2 место – White migos

3 место – 2Loma

Лучший игрок – Тимохин Илья (lock party)

Дивизион юноши 16-18:

1 место – ACE

2 место – KoBra

3 место – Street Family

Лучший игрок – Мамышев Анатолий (ACE)

Дивизион мужчины 19-24:

1 место – Кольский район

2 место – Мигреса

3 место – За себя и за Сашку

Лучший игрок – Меньшиков Владимир (Мигреса)

Дивизион мужчины 25+:

1 место – X-Fit

2 место – Северные Медведи

3 место – СЗИФ МГЭУ

Лучший игрок – Тимощук Илья (X-Fit)

Дивизион девушки 19+:

1 место – NAGATA

2 место – СШОР №8

3 место – X-Fit

Лучший игрок – Люкшина Тамара (СШОР №8)