Стали известны результаты Streetball Murmansk 2018

МУРМАНСК/ 25 июня/ БИ-ПОРТ - В рамках празднования Дня молодежи в минувшее воскресенье в Мурманске состоялись соревнования по уличному баскетболу Streetball Murmansk 2018. Открыл соревнования заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска Игорь Морарь. В своем выступлении он отметил, что соревнования по стритболу на День молодежи стали традицией и проводятся с 90-х годов.
«День молодежи в Мурманске это прекрасное проявление молодежной самоорганизации, когда молодые люди сами определяют какие площадки и активности должны быть на празднике и сами их же и организовывают, а комитет по соц. поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи им в этом помогает», - сказал Игорь Морарь. Необходимо отметить, что Игорь Морарь из личных средств оказал помощь в организации турнира.
В результате соревнований победителями стали:
Дивизион юноши 13-15:
1 место – Block party
2 место – White migos
3 место – 2Loma
Лучший игрок – Тимохин Илья (lock party)
Дивизион юноши 16-18:
1 место – ACE
2 место – KoBra
3 место – Street Family
Лучший игрок – Мамышев Анатолий (ACE)
Дивизион мужчины 19-24:
1 место – Кольский район
2 место – Мигреса
3 место – За себя и за Сашку
Лучший игрок – Меньшиков Владимир (Мигреса)
Дивизион мужчины 25+:
1 место – X-Fit
2 место – Северные Медведи
3 место – СЗИФ МГЭУ
Лучший игрок – Тимощук Илья (X-Fit)
Дивизион девушки 19+:
1 место – NAGATA
2 место – СШОР №8
3 место – X-Fit
Лучший игрок – Люкшина Тамара (СШОР №8)