В Оленегорске пройдёт мотофестиваль «Три горы – 2018»

26 Июня 2018 года, 15:34

ОЛЕНЕГОРСК/ 26 июня/ БИ-ПОРТ - В Оленегорске 21 и 22 июня пройдёт традиционный мотофестиваль «Три горы – 2018».

В первый день спортсмены поборются за большой и малый кубки главы города Оленегорска на скоростном участке лесного массива «Ягельный», награды достанутся самым быстрым участникам. В данном виде соревнований будут участвовать 3 класса: «спорт», «хобби» и «спорт-туризм».

Во второй день спортсмены посоревнуются за кубок «Три горы». Для классов «спорт» и «хобби» организаторы подготовили трассу, проходящую через стадион и лес. Классу «спорт-туризм» придётся чуть сложнее, для них выделена отдельная трасса проходящая по грунтовым дорогам и лесу.

Победители и призёры соревнований будут награждены призами от спонсоров мероприятия.

Положение мотофестиваля доступно к скачиванию будет в группе ВКонтакте «Три горы».