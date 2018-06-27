В Мурманске состоялся фестиваль ГТО

МУРМАНСК/ 27 июня/ БИ-ПОРТ - В Мурманске 9-11 июня состоялся Фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди обучающихся образовательных организаций области.
Участие в соревнованиях приняли представители из Оленегорска, Мурманска, Апатит, Печенгского района, ЗАТО Видяево.
Победители соревнований, в число которых вошли 8 человек, отправятся отстаивать честь нашего региона на Всероссийском Фестивале ВФСК «ГТО», который пройдет с 17 октября по 7 ноября текущего года в Республике Крым, пгт. Ялта в Международном Детском Центре «Артек».