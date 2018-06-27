В 1/8 финала Чемпионата Мира по футболу сборная России сыграет с Испанией

27 Июня 2018 года, 17:50

РОССИЯ/ 27 июня/ БИ-ПОРТ - Стали известны восемь команд, которые продолжат борьбу за право называться чемпионом мира по футболу.

Сборная России, одержавшая две победы в трёх матчах и занявшая второе место в группе, сразится с победителем соседней группы - Испанией. Матч состоится в 17:00 на стадионе «Лужники» 1 июля.

Уругвай, выигравший все три встречи группы A, встретится в 1/8 финала с Португалией. Игра пройдет в субботу, 30 июня, на стадионе «Фишт» в Сочи, начало - в 21:00 по московскому времени.

Сборная Франции будет противостоять Аргентине 30 июня в Казани в 17:00.

Нижний Новгород примет матч Хорватии с Данией 1 июля в 21:00.

Все игры 1/8 финала пройдут с 30 июня по 3 июля.