Северяне прошли полосу препятствий «Северные тропы»

28 Июня 2018 года, 09:50

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 28 июня/ БИ-ПОРТ – В Ковдорском районе состоялся экстремальный забег «Северные тропы». Это соревнования, включающие в себя прохождение полосы препятствий. В мероприятии приняли участие 17 команд из Мурманска, Ковдора, Кандалакши и города Полярные Зори.

В рамках церемонии открытия соревнований благодарностью Губернатора Мурманской области была награждена руководитель военно-патриотического клуба «Вулкан» Александра Бирко, активистам района вручили благодарности главы муниципалитета.

В этом году экстремальный забег включал 31 препятствие, в том числе водные. В состав судейской бригады вошли представители детских и молодёжных объединений и организаций Ковдорского района: военно-патриотических клубов «Вулкан» и «Граница», добровольческого движения «Импульс», Совета молодых специалистов Ковдорского ГОКа, молодёжного центра «Притяжение».

Итоги мероприятия были подведены в двух возрастных группах. В первой, где все участники были моложе 35 лет, победу одержала команда «Огнеборцы» из Ковдора, на втором месте – команда «Русал» из Кандалакши, третье место – у мурманской команды «Будь здоров». В другой возрастной группе первое место заняла кандалакшская команда «Беломорье», на втором и третьем местах команды из города Полярные Зори: «Ухты Пухты» и «Вектор», соответственно.

Организатор мероприятия – министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области. Партнёром забега выступил отдел по физической культуре, спорту и молодёжной политике управления культуры Ковдорского района.