«Рёв моторов, грязь и лужи» - в Апатитах прошёл автобиатлон

28 Июня 2018 года, 17:00

АПАТИТЫ/ 28 июня/ БИ-ПОРТ – В минувшую субботу, 23 июня, в Апатитах прошёл второй областной турнир по автобиатлону. Побороться за победу приехали участники из Мурманска, Мончегорска, Североморска, Полярного и Кандалакши и других муниципалитетов. Всего на старт экстремальной гонки вышли 21 северянин. Соревнования прошли на полигоне ДОСААФ. Организаторами выступили Ольга Романова и Александр Дёмин. В дальнейшем подобные заезды они планируют проводить и в Кировске.

По причине непогоды, соревнования стали для автобиатлонистов настоящим испытанием. Дистанция была сложная: размытая трасса, в которой вязли внедорожники, крутые спуски и подъёмы. «Рёв моторов, грязь и лужи!», «Танки грязи не боятся!», «Автоматы, взрывы и «Мама!» - так гонку кратко описали в соцсетях. Также для любителей джип трала состоялось шоу с шумовыми гранатами и поездка на танке.

Правила соревнований практически такие же, как в биатлоне: передвигаться по кругу и стрелять в цель. За непопадание – штрафной круг. Только вместо лыж – внедорожник, вместо малокалиберной винтовки – страйкбольный автомат, а вместо мишени – воздушные шарики. Одна команда состояла из водителя, лавирующего между огромными песчаными горами и грязью, и стрелка, задача которого – быстро высунуться из машины и попасть точно в цель.

Планировалось, что участники будут стартовать в противогазах. Но по причине запотевания стёкол из-за погоды, это правило обошли. У других биатлонистов - экстремалов вообще отказали «дворники». А одна из команд-участников нашла выход из этой ситуации – чтобы не отвлекаться на бесконечное протирание окон, они «срезали» всю верхнюю часть автомобиля 1954-го года выпуска.

Чемпионами заезда стали Вячеслав Панов и Игорь Литвинов на синем «Патриоте». Такой же автомобиль только чёрного цвета принёс третье место Алексею Овчинникову и Ивану Карасёву.

А вот о команде Дмитрия Игина и Анастасии Валуйской хотелось бы рассказать поподробнее. Девушка, сидевшая за рулём «Нивы» не смогла справиться с непростой трассой – машина перевернулась. После «манипуляций» обклеенный со всех сторон числом «21» автомобиль перестал заводиться, но позже всё-таки принёс Анастасии и Дмитрию второе место. Ранее «Би-порт» писал о «тренировках», которым подвергали машину-призёра. Владелец неоднократно загонял «Ниву» на сугробы во дворах. В соцсетях водителя машины прозвали «Повелителем сугробов».