Стали известны все страны, которые прошли в 1/8 финала Чемпионата Мира по футболу в России

29 Июня 2018 года, 11:40

РОССИЯ/ 29 июня/ БИ-ПОРТ - Стали известны все команды, которые прошли в 1/8 финала чемпионата мира по футболу 2018 года в России. В четвертьфинале сойдутся победители матчей 1/8 финала, которые пройдут в один день.

Ранее мы уже сообщали о том, что стали известны первые 8 сборных, вышедших из группового этапа мундиалей.

Напомним, что сборная России, одержавшая две победы в трёх матчах и занявшая второе место в группе А, сразится с победителем соседней группы - Испанией. Матч состоится в 17:00 на стадионе «Лужники» 1 июля.

Уругвай, выигравший все три встречи группы A, встретится в 1/8 финала с Португалией. Игра пройдет в субботу, 30 июня, на стадионе «Фишт» в Сочи, начало - в 21:00 по московскому времени. Сборная Франции будет противостоять Аргентине 30 июня в Казани в 17:00. Нижний Новгород примет матч Хорватии с Данией 1 июля в 21:00.

На данный момент к числу сборных, которые первые вышли в 1/8 финала присоединились ещё восемь команд стран-участниц чемпионата. Ими стали сборные Бразилии, Мексики, Бельгии, Японии, Швеции, Швейцарии, Колумбии и Англии. Они проведут матчи 2 и 3 июля за право выхода в четверть финала мундиаля.

Бразилия сразится с Мексикой 2 июля в 17:00 на стадионе в Самаре. Бельгия будет противостоять Японии в тот же день в Ростове-на-Дону в 21:00. 3 июля Швеция проведёт матч с Швейцарией в Петербурге в 17:00. А сборная Колумбии встретится с Англией на московском стадионе «Спартак» в 21:00 того же дня.